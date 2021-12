Juazeirense e Flu de Feira empatam pela Série D

Dois baianos seguem com boa chance de classificação para a 2ª fase da Série D. Com gols de Josi e Rafael Granja, o Flu de Feira arrancou empate por 2 a 2, fora, contra o Murici-AL, e manteve-se na ponta do Grupo 9. Uma vitória simples na rodada final, no próximo domingo, garante a vaga.

O mesmo vale para a Juazeirense, que está em 2º no Grupo 5 após o 3 a 3 de ontem ante o Altos, em casa. O Galícia ganhou a primeira - 1 a 0 sobre o Globo-RN, em Jacobina -, mas já está eliminado.

