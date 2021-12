Juazeirense e Flu de Feira disputam 3º lugar do Baianão

Depois de empatar fora de casa no jogo de ida contra o Fluminense de Feira, em 0 a 0, a Juazeirense precisa apenas de uma nova igualdade no marcador para garantir hoje, às 16h, no Adauto Morais, o 3º lugar no Baianão-2016, posto que dá vaga ao terceiro representante baiano na Copa do Nordeste 2017.

No treino de sábado, 7, o lateral-direito Nem, que concorre ao gol mais bonito do estadual, deslocou o braço. Ele passou por uma avaliação médica e foi relacionado para o confronto.

Tanto o Touro do Sertão quanto o Cancão de Fogo já estão classificados à Série D 2016 do Brasileirão.

