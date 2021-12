Antes de encarar as semifinais da Série D do Brasileirão, a Juazeirense faz uma pausa para a comemoração do acesso à Serie C, conquistada no domingo, 13. Um desfile da equipe em um carro de bombeiro está programado para as 17h desta terça-feira, 15, com saída e retorno ao estádio Adauto de Moraes, em Juazeiro (distante a 500 km de Salvador).

Aurélio Lima Juazeirense desfila em carro de bombeiros nesta terça-feira

“Vai ser um desfile breve, saindo do estádio e indo até o centro da cidade. A torcida que deverá ficar comemorando. Depois, é concentração total para nosso próximo jogo”, explicou o presidente da Juazeirense, o deputado estadual Roberto Carlos.

O adversário do Cancão de Fogo só seria definido na noite desta segunda, 14, após o fechamento desta edição. Pelo regulamento, como fez a pior campanha entre os semifinalistas, a Juazeirense enfrentará o time de melhor retrospecto, posto disputado pelo já classificado Globo-RN (27 pontos), e pelo Operário-PR (24), que precisaria vencer o Maranhão por três gols de diferença para ultrapassar os potiguares.

As semifinais serão disputadas nos dois próximos fins de semana, em duelos de mata-mata, sem vantagem do empate para o time de melhor campanha, que só terá como prêmio decidir a vaga na final em casa, no jogo de volta.

Assim, a Juazeirense jogará no Adauto Moraes no sábado ou domingo (a CBF deve divulgar a tabela na tarde desta terça). Se depender da diretoria da equipe baiana, a torcida poderá lotar os 8 mil lugares do estádio. “Vamos manter o preço dos ingressos em R$ 10 e R$ 15. Estamos seguindo uma etapa por vez. Se conseguirmos vencer bem em casa, vamos tentar fazer um gol fora”, explicou Roberto Carlos.

Planejamento

“Nossa meta é ir buscar o título da Série D, para marcar de maneira positiva a nosso acesso à Série C”, completou o presidente, garantindo que o foco será este antes de se pensar diretamente no planejamento para a temporada 2018.

O dirigente, porém, antecipa que o calendário cheio do próximo ano exigirá reforços na equipe e a busca de parcerias. “A princípio, pensamos em dar mais visibilidade à equipe. Vamos fazer a competição para conhecer e permanecer na Série C em 2018. Em 2019 queremos beliscar o acesso à Série B”, disse.

Para 2018, o dirigente diz que acontecerão “algumas mudanças pontuais, novas contratações. Também, alguns jogadores daqui vão buscar outros clubes. Mas isso será depois de outubro. Nossa atenção agora está na Série D.

Fundada em 2006, a Juazeirense tem como melhor participação no Baiano a 3ª colocação em 2015 e 2016. O clube chega ao acesso à Série C depois de sua 3ª participação na Série D do Brasileirão.

adblock ativo