Juazeirense dá última cartada na Copa do Nordeste

A Juazeirense recebe o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira, 22, em jogo que pode ser sua última cartada na Copa do Nordeste. O duelo será realizado no Adauto Moraes, em Juazeiro, às 19h30.

A equipe baiana ocupa a lanterna do Grupo C sem qualquer ponto ganho, enquanto o Sampaio é o penúltimo colocado, com três, quatro a menos do que Sport e River, líderes da chave.

Apenas um triunfo interessa ao Cancão de Fogo, já que um empate o eliminaria matematicamente do torneio. A Juazereirense tenta também dar o troco da derrota na última rodada, quando o time do Maranhão venceu por 2 a 1.

