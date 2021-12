Juazeirense conquista seu primeiro triunfo no Baianão

A Juazeirense só conquistou o seu primeiro triunfo no Campeonato Baiano no domingo, 21, mas aproveitou para lavar a alma para cima do Feirense: 3 a 0. A partida pelo Estadual foi, curiosamente, disputada fora do estado, em Petrolina (PE), cidade vizinha a Juazeiro.

O meia Wanderson abriu o placar logo aos 5 minutos do 1º tempo. Na etapa complementar, o atacante Nino Guerreiro marcou dois, sendo um deles de pênalti, e chegou a três gols no Baianão. Com isso, ele igualou Hernane, do Bahia, na liderança da artilharia.

A Juazeirense, que demitiu Sérgio Araújo após a derrota por 3 a 1 para o Bahia na Fonte Nova, na última quinta-feira, 18, teve nesta o interino Janílson Silva como técnico.

Com isso, o time de Juazeiro chega aos quatro pontos e ocupa a 5ª posição, empatado em pontos com o Bahia de Feira.

O Tremendão, por sua vez, ficou no empate em 2 a 2 com o Vitória da Conquista no estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim. O garoto Lourival, ex-Bahia, e Marclei fizeram para o Bahia de Feira, enquanto Tatu e Rafael Granja marcaram para o Bode.

Fechando a rodada, o Flamengo de Guanambi também ficou no empate com a Jacuipense, lanterna do campeonato. Júnior Bahia fez para o Leão do Sisal, enquanto Cloves empatou para o Rubro-Negro.

Com três empates, o Conquista aparece em 9º. O Flamengo de Guanambi, que também não venceu até agora, vem em seguida, em 10º. Ambos iriam para o Torneio da Morte com Colo Colo e Jacuipense neste momento.

