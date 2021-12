Juazeirense, Conquista e Galícia lutam por vaga na Série D

Derrotados nas semifinais, Juazeirense e Fluminense farão a disputa de 3º e 4º lugares do Baianão-2016, com vantagem do desempate no duelo para o Cancão de Fogo, dono de melhor campanha no compto geral do campeonato. O confronto define o 3º representante baiano na Copa do Nordeste 2017 (a dupla Ba-Vi já está classificada) e uma vaga na Série D deste ano, e será acompanhado de perto por Galícia e Vitória da Conquista, que, em teoria, nada teriam a ver com a 'briga'.

Tudo porque, em 22 de março, a CBF anunciou que a Bahia teria uma vaga extra na Série D, que passou a ter 68 participantes, ao invés dos 40 previstos. O Fluminense já é dono de um dos postos do estado por ter vencido a Copa Governador 2015. Restando dois lugares a serem preenchidos e sem uma resolução prévia no regulamento do Baiano para definir essa situação, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) adota cautela para bater o martelo sobre a questão.

A FBF aguarda a resposta de uma consulta que fez à CBF sobre como agir. "Outras Federações também encaminharam o mesmo pedido. Acredito que a decisão deva sair ainda esta semana", explica Ednaldo Rodrigues, presidente da FBF, que afirma que se a CBF resolver definir a 'nova regra', irá acatar a decisão. Caso contrário, a entidade baiana tomará um posicionamento, provavelmente, segundo Ednaldo, levando em conta a classificação geral do Baianão-2016, que tem o Galícia como 5º colocado, com 15 pontos conquistados, empatado com o Jacobina em pontos, vitórias, saldo de gols e gols-pró, mas que leva vantagem no confronto direto, após ter batido o adversário por 3 a 0 na 1ª fase.

Outra possibilidade, esta vinda da CBF (que pode optar também pela classificação do Baianão), seria a utilização do ranking nacional de clubes, que tem o Vitória da Conquista (82º/716 pontos) como o melhor time baiano após Bahia (18º/8.054) e Vitória (20º/7.166).

Imbróglio

O 3º colocado do Baianão tem direito a escolher entre jogar o Nordestão 2017 ou a Série D 2016, com o 4º lugar ficando com a opção descartada. Classificado para o torneio nacional, o Flu, se for 3º, deixaria o posto na 4ª Divisão para a Juazeirense, com a vaga extra a ser definida pela FBF/CBF.

Se a Juazeirense for 3ª colocada e optar pelo Nordestão, a tendência é que ela também tenha sua vaga na Série D confirmada, mas a FBF pode entender que o posto seria do 5º lugar e não do time de melhor campanha. "Garanto que estaremos atentos a todas essas questões para não cometer nequalquer tipo de injustiça. Assim que decidido pela CBF, a FBF anunciará por meio do seu site oficial, sua posição", finalizou Ednaldo.

