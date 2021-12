Juazeirense começa a definir o elenco para a temporada

O Juazeirense começa a definir o elenco que vai disputar a temporada 2017. O time foi ao mercado e anunciou, na quinta-feira, 12, três atletas: o lateral-esquerdo Elton Lira, de 30 anos, que estava no CRB, o goleiro Dudu, de 21 anos, que vem transferido do Avaí, e o atacante Marquinhos, 22, que vestiu a camisa do Cabofriense na última temporada.

Os jogadores foram aprovados nos exames médicos e já treinaram com a camisa do Cancão. Os atletas integram o elenco que vai disputar as competições deste ano, que incluem a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano.

Amistoso

O Juazeirense fará um amistoso neste sábado, 14, às 16h, diante do Bahia de Feira, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro, em preparação para o início da temporada. O Cancão inicia a temporada diante do River-PI, no dia 26 de janeiro, em Teresina, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. As duas equipes serão rivais no Baianão deste ano.

O Cancão está invicto nos amistosos de pré-temporada. Nas seis partidas que atuou, foram seis vitórias. Na última, diante do rival Juazeiro, o time comandado por Barbosinha iniciou atrás do placar, mas conseguiu a virada e acabou a partida vencendo por 2 a 1. O lateral-esquerdo Ávine inicou a partida no banco, mas entrou na segunda etapa.

Ficha dos atletas:

Nome: Elton Santiago dos Santos Lira Posiçao: Lateral-esquerdo Idade: 30 anos Clubes: Paysandu, Zaglebie Lubin (Polônia), Asa e CRB Nome: Eduardo Moreira Santos Posiçao: Goleiro Idade: 21 anos Clubes: Avaí Nome: Marcos do Sul Bezerra Posiçao: Atacante Idade: 22 anos Clubes: Vasco e Cabofriense

