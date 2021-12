Juazeirense busca primeiros pontos contra o Sampaio Corrêa

Único representante baiano na Copa do Nordeste que ainda não pontuou, a Juazeirense busca se mexer na tabela de classificação justamente contra um time que também está zerado no torneio. O duelo contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís, começa neste domingo, 12, às 19h.

Com saldo de gols inferior, o Cancão de Fogo ocupa a lanterna e, mesmo se vencer, não encosta nos líderes do Grupo C, River e Sport, com sete pontos cada.

No entanto, a equipe do Norte do estado também tem algo a comemorar: o bom início de trabalho do novo técnico, Paulo Sales, que estreou na quarta-feira passada dando à Juazeirense sua primeira vitória na temporada: 1 a 0 sobre o Flamengo de Guanambi, fora de casa, pelo Baianão.

Sales pontua, entretanto, que conseguiu fazer pouco até então: “Nosso time vem com uma sobrecarga de jogos muito grande. Defensivamente, estamos com uma equipe muito boa, fizeram tudo o que conversamos, já que não conseguimos trabalhar… Mas é difícil assimilar tudo na conversa. Só com trabalho. Vamos ter um jogo no domingo [hoje], que novamente vai ser sem trabalho, terá de ser no grito”.

O time

Para encarar o Sampaio, a Juazeirense não poderá contar com uma de suas principais contratações: o lateral esquerdo Ávine, ex-Bahia, que está lesionado. Em compensação, o atacante Robert, que passou pela Dupla Ba-Vi e foi outro reforço badalado, estreou na quarta e vai a São Luís.

