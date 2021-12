Juazeirense bate o Guanambi e vence a primeira no ano

O Juazeirense venceu o primeiro jogo do ano na quarta-feira, 8, contra o Flamengo de Guanambi, por 1 a 0, no estádio 02 de Julho, em Guanambi, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O resultado foi suficiente para colocar o Cancão no G4 do Baianão, na 3ª posição, com 4 pontos.

A tão esperado primeiro triunfo na temporada veio com gol marcado no início do jogo. Logo aos 16 min do 1ª tempo, o zagueiro Braz subiu mais que todo mundo e balançou as redes do goleiro adversário.

Mais ofensivo, com três atacantes, o Juazeirense procurou mais o jogo, mas não conseguiu ampliar o placar. O Flamengo até tentou uma reação, mas o goleiro Tigre defendeu a meta do Cancão e assegurou o triunfo.

O Juazeirense terá compromisso agora neste domingo, 12, quando medirá forças com o Sampaio Correa, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, em partida válida pela Copa do Nordeste. O time volta a jogar pelo Baianão na próxima quarta-feira, 15, contra o Atlântico, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

