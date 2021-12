Juazeirense bate Jacobina em clima de revanche

Em clima de revanche depois da derrota na 5ª rodada, a Juazeirense voltou a receber o Jacobina em Petrolina (PE), neste domingo, 20, dessa vez pela partida de ida das quartas de final, e conseguiu reverter a vantagem do adversário. Com dois gols de Nem, o Cancão de Fogo fez a festa da torcida e pode perder até por um gol de diferença na volta para garantir sua classificação às semifinais.

O jogo

Precisando vencer para retirar a vantagem do Jacobina, o técnico Evandro Guimarães fez algumas mudanças na Juazeirense. A principal foi com o responsável pelos dois gols da partida, o lateral direito Nem, que passou a jogar mais avançado no meio campo.

Na pressão inicial saiu o 1º gol dos donos da casa. Aos 14 minutos, Nem recebeu lançamento de Diego Teles e chutou na saída do goleiro Chitão. Já o Jacobina, apostava nas jogadas do atacante João Neto, um dos artilheiros do estadual com quatro gols.

Depois do intervalo, o jogo seguiu equilibrado, mas aos 19 minutos Nem voltou a decidir. Aproveitando o corte ruim da zaga adversária, o lateral chutou por cobertura e fez o seu 3º no Baianão. Precisando vencer por dois gols de diferença para se classificar para às semifinais, o Jacobina vai contar com a força de sua torcida no José Rocha, um dos destaques deste estadual.

