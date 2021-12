Juazeirense bate Globo-RN e abre boa vantagem nas semi

Em um jogo bastante equilibrado e com chances de gol para ambos os lados, a Juazeirense saiu na frente do Globo-RN na disputa por uma vaga na decisão da Série D, na noite de sábado, 19, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Pela partida de ida das semifinais, o Cancão de fogo venceu o time potiguar por 3 a 1.

Com o resultado, o time baiano, que já está garantido na Série C 2018, joga até por uma derrota simples, por um gol de diferença, no próximo domingo, às 17h, em Ceara-Mirim (RN), para alcançar a decisão. Triunfo por 2x0 favorece o Globo, que marcou um gol fora de casa. Novo 3x1 leva o jogo para os pênaltis. Qualquer outra vitória por dois gols de diferença dá a vaga na final à Juazeirense.

O primeiro gol da Juazeirense foi marcado aos 31 minutos do 1º tempo, com o experiente Robert. Ele aproveitou uma das poucas falhas da defesa do Globo e o quique ‘errado’ da bola para abrir o placar para o Cancão de Fogo, encobrindo o goleiro Dasaev.

O time baiano teve ainda duas chances de ampliar o marcador, mas viu o Globo empatar a partida aos 16 minutos do 2º tempo, com Gláucio, aproveitado um cochilo da defesa do Cancão na área.

Mas nem deu nem tempo para o time potiguar comemorar. Aos 20, Juninho Tardelli acertou em um belo chute, sem defesa para Dasaev.

No fim, aos 40, Rayllan foi derrubado na área, e Alex Sandro converteu o pênalti, para fazer a festa da torcida que lotou o Adauto Moraes.

adblock ativo