Histórico. Não existe outra palavra para definir o que foi feito nesta quarta-feira, 7, pela Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Diante do Volta Redonda (RJ), o Cancão de Fogo se tornou o primeiro time do interior baiano a se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil, dentre todas as edições.

Juazeirense avança na Copa do Brasil após reação histórica contra Volta Redonda

E não foi nada fácil. A equipe de Juazeiro terminou o primeiro tempo perdendo por 3 a 0. Os gols do Voltaço foram marcados por Luiz Paulo, Gabriel Pereira e Alef. Entretanto, Daniel, aos 11, Kanu, aos 24, e Jadson Sapé, aos 53 minutos do segundo tempo, comandaram uma reação incrível.

O empate em 3 a 3 levou a partida para os pênaltis, e o Cancão mostrou que era o seu dia de glória. Venceu por 4 a 2, garantiu a classificação e de quebra vai levar para casa a quantia de R$ 1,7 milhão. O total acumulado, contando as fases anteriores, vai para cerca de R$ 2,9 milhões.

Além da Copa do Brasil, a Juazeirense disputa o Campeonato Baiano, torneio do qual é líder, com 13 pontos. A equipe volta a campo no próximo domingo, contra o Unirb, no estádio Adauto Moraes, às 16h. O jogo é válido pela sétima rodada, adiado a pedido do time da casa.

