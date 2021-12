Juazeirense avança às semi; Feirense e Colo Colo caem

Com um jogo pelas quartas de final e dois pelo Torneio da Morte, a rodada deste domingo, 27, definiu Feirense e Colo Colo como os dois clubes rebaixados para a 2ª Divisão, além do cruzamento de semifinalistas do Campeonato Baiano 2016.

No sábado, Vitória e Fluminense de Feira já haviam garantido suas vagas. Neste domingo, foi a vez de Bahia e Juazeirense carimbarem suas classificações.

A rodada de ida das semifinais acontece apenas no fim de semana dos dias 9 e 10 de abril, e as datas e horários dos confrontos de Bahia x Fluminense e Vitória x Juazeirense, assim como os locais de jogo, apenas serão definidos pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) ainda na tarde desta segunda-feira, 28.

Vaga no limite

Após vencer a partida de ida por 2 a 0, a Juzeirense poderia até perder por um gol de diferença, contra o Jacobina, fora de casa, para avançar no Baianão. E foi isso que aconteceu, mas com direito a muita pressão do adversário, que abriu o placar aos 37 minutos do 1º tempo, com Tony Galego. No fim, mesmo acuado, o Cancão de Fogo garantiu o marcador e perdeu apenas por 1 a 0.

Degola

Com apoio da torcida e vantagem de poder empatar, o Vitória da Conquista não teve dificuldades de bater o Colo Colo no Lomantão, por 2 a 1. O resultado rebaixou o time de Ilhéus, que encerrou o Baianão sem vencer uma partida sequer.

O outro time degolado foi o Feirense, derrotado pela Jacuipense por 1 a 0, na Fonte Nova, após perder o jogo de ida, como mandante, por 2 a 1. A equipe de Feira ganhou apenas uma partida em todo o torneio.

