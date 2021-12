Juazeirense anuncia saída do técnico Zaluar

Após a estreia com derrota na Série C e o empate no jogo de ida pela fase preliminar do Nordestão de 2019 – ambas as partidas em casa – a Juazeirense decidiu nesta quinta-feira, 19, pela demissão do técnico Zaluar, que comandou a equipe em 13 partidas.

O preparador físico Carlo Flávio também não segue no clube. Quem assume interinamente o comando do time é Alcir Silva, auxilar técnico fixo do Cancão de Fogo.

Ele estará à frente do grupo no duelo de domingo, pela Série C, contra o ABC, em Natal. Enquanto isso, a diretoria procura um substituto para Zaluar.

