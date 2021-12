Juazeirense anuncia novo camisa 10

O Juazeirense anunciou mais um reforço para a temporada 2018 na noite desta quinta-feira, 2. Trata-se do meia Enercino, que chega para ser o novo camisa 10 do time, que no próximo ano vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 30 anos é antigo sonho de consumo do time de Juazeiro e do presidente da equipe, Roberto Carlos. "Há mais de dois anos que tínhamos vontade de trazer o jogador Enercino. É uma contratação de peso. Com ele, Bahia e Vitória não terão água fria e nem sombra", disse o mandatário.

O jogador é experiente e já passou por diversos times do Nordeste. Entre eles o Sampaio Corrêa, Auto Esporte, Sergipe, Uniclinic.

Novo técnico

Além do novo reforço, é esperado que o time anuncie, no próximos dias, o novo treinador da equipe. Isso porque Carlos Rabelo, que levou o time à Série C, transferiu-se para o Ferroviário, do Ceará.

