Juan Nogueira estreia com vitória no Mundial de Boxe

O Brasil teve uma vitória e uma derrota no primeiro dia do Mundial de Boxe Amador, que acontece em Almaty (Casaquistão). Nesta segunda-feira foram realizadas as lutas da primeira rodada das categorias até 91kg (pesado) e até 52kg (mosca). Juan Nogueira venceu, mas Julião Neto foi eliminado da competição.

O primeiro a lutar foi Julião. O peso mosca encarou o alemão Hamza Touba e perdeu por decisão dividida dos árbitros: 2 a 1. A partir desta temporada, a pontuação do boxe amador segue o padrão do boxe profissional, com os juízes dando pontos por round. Antes a contagem levava em consideração apenas o número de golpes aplicados na cabeça.

Este também é o primeiro Mundial com os atletas lutando sem proteção na cabeça. As novas regras, porém, ainda parecem estar confundindo os juízes. Na luta do pesado Juan Nogueira, um árbitro do Casaquistão marcou que Ainar Karlson (Estônia) venceu todos os três rounds. Outro, da Tunísia, viu vitória do brasileiro nos três assaltos. Acabou prevalecendo a opinião do árbitro do Sri Lanka, que marcou 29 a 28 para Juan.

Nogueira volta a lutar na sexta-feira, contra o norte-americano Michael Hilton, que ficou de bye na primeira rodada. Se quiser ser campeão, o brasileiro precisa fazer um total de seis lutas.

Nenhum brasileiro vai subir aos ringues nos próximos dias em Almaty. Isso porque os demais boxeadores do país ou são cabeças de chave ou deram sorte no sorteio e estreiam só na segunda rodada. Atual campeão mundial, Everton Lopes luta na sexta. Esquiva Falcão está entre os que vão ao ringue no sábado.

