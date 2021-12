Juan Cuadrado dá as boas-vindas e Marcelo se despede de CR7

Juan Cuadrado, meia da seleção colombiana e da Juventus, deu as boas-vindas a Cristiano Ronaldo em sua conta oficial no Instagram. "Más bienaventurado es dar que recibir; bendiciones" (É mais abençoado dar do que receber; bênçãos), referindo-se a entrega da sua antiga numeração.

CR7, como é conhecido, usará a camisa 7. Por conta disso, Cuadrado ainda não se sabe qual será seu novo número.

Enquanto isso, Marcelo, lateral da seleção brasileira, se despedia de Cristiano, deixando uma mensagem enigmática sobre sua permanência no Real Madrid.

"Quando eu parar de jogar, vou sentar no bar, tomar uma cerveja, vou contar várias histórias e mostrar todas as nossas fotos. Já, já tamo junto de novo", escreveu ele, em sua conta oficial.

A publicação já teve mais de 1 milhão de curtidas.

Cristiano oficializou sua saída do Real Madrid na ultima terça, 10. O meia solicitou sua transferência para a Juve. Em carta de despedida publicada no site oficial do clube espanhol, ele afirmou: "Eu refleti muito e sei que chegou a hora de um novo ciclo".

O contrato com a Juventus, da Itália, é de quatros anos, até junho de 2022. O valor da transferência foi de 100 milhões de euros, cerca de R$ 450 milhões.

