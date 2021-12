Jovens velejadores de 9 a 15 anos participam da Copa Brasil de Estreantes

Jovens velejadores com idades entre 9 e 15 anos participam da Copa Brasil de Estreantes da classe Optmist. A competição disputada desde a quinta-feira define o título na tarde deste sábado, 6, nas regatas finais que serão disputadas no mar em frente ao Yacht Clube da Bahia, na Barra.

O número de participantes divulgado é de cerca de 50 rapazes e 25 meninas. Segundo os organizadores, o evento será apenas um 'esquente' para a 46ª edição do Campeonato Brasileiro da classe optmist.

Com 150 atletas, o Brasileiro começará amanhã, reunindo representes de várias partes do país. Além da Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo, Sergipe e o Distrito Federal estão representados.

"Teremos também seis velejadores franceses, como parte do termo de cooperação firmado em novembro de 2017, entre o Yacht Clube da Bahia e a Liga de Vela da Normandia, um dos cinco centros de formação olímpica da vela francesa", explicou a capitã de flotilha do Yacht, Rose Coutinho.

O gaúcho Henrique Becker tem 9 anos e a baiana Maria Luiza, de 12, competem em igualdade de condições. Assim como os baianos Pedro Araújo, 11, e Heloísa Dias, 11.

"É como na Fórmula 1. Homens e mulheres disputam a mesma prova", tentou ilustrar o 'veterano' João Pontes, baiano. Apesar de ter apenas 14 anos, Pontes já é considerado um velejador experiente. Por isso mesmo terá no máximo mais um ano na classe optmist. Isso porque ele já tem 1,70 m de altura e 50 kg. A situação aperta ainda mais para o carioca Marcos Vinícius, um dos principais concorrentes de Pontes. Ele já fez 15 anos, pesa 55 kg e tem 1,70 de altura.

"A gente leva vantagem sobre os mais leves quando o vento é forte, porque o barco anda mais rápido", informou Vinícius, citando um dos poucos benefícios obtidos pelo velejador quando ele atinge limites de peso, estatura e idade.

Maria Luiza não reclama de a disputa ser entre rapazes e moças, mas acredita que seria mais justa uma separação, como já está sendo feito em competições na Europa.

"Mesmo assim, a premiação é separada. Já vi caso de a menina ser a 30ª entre os homens e ganhar premiação como primeira colocada do feminino", observou Malu, que tem apenas um ano de vela.

Rastreando o vento

O convívio com o mar deixa os jovens atletas familiarizados com as prioridades de uma regata à vela, como o vento, além de conhecer as limitações do barco. "Quanto mais você vai pra fora da baía, tem mais vento", explicou Maria Luiza, que compara o optmist a uma banheira: quando vira, o barco enche de água.

Já Vinícius ensina como identificar a direção do vento. "Tem que olhar o lugar onde a água está mais escura. É sinal de que tem vento", contou. Para aumentar a segurança a bordo, os barquinhos vêm equipados com três flutuadores, já que ocorre de virarem com as manobras feitas a bordo.

Os acessórios impedem o barco de afundar. "Todos da classe optmist têm dois baldes presos para tirar água. É uma mão no leme e outra no balde", explicou Marcos Vinícius, que veleja com o próprio barco, comprado por R$ 3.500 de segunda mão. Um novo custa em torno de R$ 11 mil.

Embora os velejadores sonhem um dia integrar uma equipe olímpica do Brasil, por enquanto suas principais conquistas estão no âmbito regional. Vinícius, Heloísa, Pontes, e Becker foram medalha de bronze nos campeonatos de seus estados. Malu foi 19ª no Norte Nordeste e Pedro bronze na Taça Comodoro, realizada pelo próprio Yacht.

