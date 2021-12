Jovens relatam luta pessoal para ser jogador de futebol

Ele já teve três empresários, passou por cinco clubes de futebol e morou em cinco estados. E o mais incrível: só tem 16 anos e ainda luta para ser profissional.



A história de Humberto, nascido em Maceió (AL) e morando em Salvador, resume a batalha que jovens promissores enfrentam para virarem profissionais. A cada dia, garotos são empresariados mais cedo, escolinhas 'pipocam' pelo Brasil e a concorrência dispara, tanto entre os aspirantes a atletas quanto no mundo dos negócios.



Grandes equipes como Corinthians e Vitória têm cerca de 100 escolinhas credenciadas pelo país. Isso fora a quantidade de clubes pequenos ou agremiações especializadas em futebol de base. Deste grupo, bons exemplos na Bahia são o Salvador Futebol Clube e o MAF (Mota Academia de Futebol).



Aos 10 anos, o zagueiro Humberto era promessa do Corinthians de Alagoas, quando George Lira, 'descobridor' do garoto, desligou-se do clube e o levou para o Atlético de Maceió, que havia acabado de fundar. De lá, começou a peregrinação do jovem.



Senegal, volante do Bahia em 2000 e hoje empresário, acertou com George para levar Humberto - então com 13 anos - para a Ponte Preta. Lá, só ficou por dois meses, pois não arranjou moradia em Campinas (SP) e a legislação federal só autoriza clubes a alojarem atletas a partir de 14 anos.



Humberto passou então a ser agenciado por André Alves, também alagoano, que o levou para um alojamento em Curitiba (PR). Após dois meses, mudou-se para Recife (PE), onde foi aprovado pelo Sport e permaneceu de fevereiro de 2013 a novembro de 2014.

Luiz Gustavo mostra técnica apurada. Sonho segue vivo (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)



"Tudo vinha bem até que, em maio de 2014, eu fiz uma cirurgia no joelho. Quando voltei, a comissão técnica não me aproveitou mais. Senegal, chateado, me tirou do Sport. Depois, se desentendeu com minha irmã e deixou de me agenciar", comenta Humberto.



Foi nessa hora que o sonho ganhou ares de pesadelo. "Chorava e pensava em desistir, mas minha mãe ( quem ele chama de mãe é a avó paterna. A mãe biológica o abandonou na infância) pedia para eu seguir em frente. Era duro vê-la sofrendo, principalmente por causa de um tio meu, envolvido com drogas" (...)



A pressão da família, que vê no futebol a chance de ascensão social, é um peso que esses garotos têm de suportar



Diogo Santos, 13 anos, tenta vingar no futebol por meio de 'peneiras'. Há um mês, foi aprovado para testes no Bahia. Ele vive com três irmãos num quarto e sala alugado por R$ 250 em Saramandaia, Salvador. A mãe, Valquíria Barbosa, é desempregada e conta com R$ 240 do Bolsa Família para sustentar os filhos.



"Ainda engatinhando, Diogo já brincava de bola com o pai. Futebol é nosso futuro. Em janeiro, passou num teste no Bahia, mas tinha que levar uns exames (eletrocardiograma e atestado de aptidão física) e eu não tinha os R$ 20 que a clínica cobrava para realizá-los", relembra a mãe, emocionada.

