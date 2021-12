Jovens baianos são 'promessas' para jogos de 2020 e 2024

Em parceria com as confederações e federações brasileiras, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) vem monitorando jovens promessas do esporte em competições de base. O objetivo é formar e investir em atletas com vistas aos jogos olímpicos de 2020, em Tóquio, e de 2024 (local ainda a ser definido).

Quatro estudantes do Colégio Salesiano, em Nazaré - que realiza desde a quinta-feira, 14, até este sábado, 16, a 31ª edição da olimpíada interna fazem parte da lista de indicados ao COB. São eles Bruno Rabelo, de 14 anos, Alan Gabriel, 16, e Thiago Lopes, 18, além de João Gondim, 14.

Os quatro sabem que a expectativa em torno deles indica que têm talento. "Sei que posso fazer sucesso. Quero ser campeão mundial", avisou o nadador Bruno, que chamou a atenção da seleção brasileira pela velocidade nos 100 m costas no Brasileiro Infantil 2 de Natação em maio, no Recife.

Destaque do Salesiano, Bruno foi bronze na prova disputada, com 1min06s18. "Ele deixou para trás atletas do Pinheiros, de São Paulo, Minas e Tijuca TC do Rio de Janeiro", destacou o técnico Fábio Seixas.

Para Seixas, a conquista de uma medalha olímpica, um sonho ainda distante, não depende só de Bruno, mas está condicionada a uma estrutura técnica e física igual a dos grandes clubes do País.

Atuando como armador central no handebol, Alan Gabriel foi convocado pela Confederação Brasileira para um acampamento com outros atletas. Um grande incentivo, segundo ele, para se dedicar à carreira e chegar aos jogos de 2020.

"O encontro foi para orientar e ver nosso desempenho. Estou entre os dez melhores do país", disse, ao lado do colega Humberto Neto, de 18 anos, ponta direita que não pôde ir ao acampamento mas tem se destacado entre os baianos.

João Gondim, armador do basquete, espera não apenas um dia figurar entre os craques brasileiros. A intenção futura é se profissionalizar e jogar no time de basquete do Barcelona.

Conforme explicou o técnico de Gondim, Rodrigo Silva, o processo de escolha é feito com aval das federações locais e cada uma tem seu critério de monitoramento. "As confederações pedem que a gente indique os atletas de destaque, e daí, eles passam a ser observados", explicou.

'Teia de Aranha'

Visando não apenas à Olimpíada do Rio-2016, mas também as de 2020, em Tóquio, no Japão, e 2024, o Comitê Olímpico do Brasil trabalha diretamente com as 30 Confederações Brasileiras que têm suas modalidades esportivas integrando o programa dos jogos olímpicos, além das outras 18 que são vinculadas, mas não fazem parte da competição. Para descobrir atletas em potencial, a entidade utiliza o conceito de 'teia de aranha'. Este, nada mais é do que o monitoramento de possíveis promessas nacionais .

Segundo a assessoria de imprensa do COB, a entidade "recebe resultados individualmente de cada Confederação, que monitora cada atleta em, basicamente, três critérios (rankings, desempenho em competições e índices técnicos)".

Ainda segundo o COB, um dos objetivos principais desse monitoramento, iniciado desde janeiro de 2013, é "avaliar que etapa o Brasil atingiu no processo de preparação das equipes e atletas com chances de integrar a delegação brasileira em 2016 e, posteriormente, 2020". No caso específico do jovem nadador Bruno Rabelo, a Federação Baiana de Desportos Aquáticos teve sua participação.

"O Bruno (Rabelo) está entre os três primeiros do ranking da categoria infantil (100m costas) na natação. Esses dados nós repassamos para a Confederação, que, por sua vez, remetem ao COB. É uma cadeia, algo sucessivo. O COB, por sua vez, criou um sistema que acompanha diariamente todas as competições e resultados dos torneios organizados pela Federação. Estão ciente de tudo", explica Sérgio Silva, presidente da FBDA.

Já Alan Gabriel, do Handebol, João Gondim e Thiago Lopes, do basquete, são monitorados por que atendem ao bom desempenho no índice técnico.

