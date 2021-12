Jovem surfista morre atacado por tubarão na Ilha da Reunião

Jovem promessa do surfe francês, Elio Canestri, 13 anos, morreu após ser atacado por um tubarão enquanto surfava em companhia de sete colegas numa área proibida para banhista na Ilha da Reunião, território de colonização francesa no Oceano Índico

Canestri estava a cerca de 15 metros para dentro do mar no momento em que foi atacado pelo tubarão. Segundo testemunhas, o jovem foi mordido na região do estômago e depois teve os braços e as pernas arrancados. Em seguida, ele foi arrastado para o fundo do mar.

"Um barco saiu prontamente e a vítima foi resgatada do mar, mas acabou morrendo por causa de seus ferimentos. Aqueles que presenciaram o ataque, incluindo outras crianças, estão sendo atendidos devido ao trama", comentou um porta-voz do serviço de salva vidas.

O ataque ocorreu por volta das 9h (horário local) de domingo, 12, no Cabo Homard (ou Cabo da Lagosta), área na região oeste da ilha, que é conhecido por diversos ataques.

Em julho de 2013, quando um tubarão vitimou uma garota de 15 anos em St. Paul, também região oeste da ilha, todas as competições de surfe e body-board foram suspensas no local.

