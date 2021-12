Jovem reveleção do Borussia está fora da final da Champions

O meia Mario Götze não vai participar da decisão da Liga dos Campeões da Europa entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, marcada para o próximo sábado no Estádio de Wembley, em Londres. Nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund confirmou a ausência do jogador, que ainda não está completamente recuperado de uma lesão na coxa.

De acordo com o clube, Götze voltou a reclamar de dores no local e não há condições de se recuperar a tempo de entrar em campo no fim de semana. O meia se contundiu no segundo jogo das semifinais da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, disputada no dia 30 dia de abril e não atuou mais pelo Borussia Dortmund.

A decisão da Liga dos Campeões seria a última partida de Götze pelo clube. O meia vai se transferir na próxima temporada exatamente para o Bayern de Munique, que vai pagar a cláusula de rescisão contratual, estimada em 37 milhões de euros, para se reforçar com o jogador, o que causou revolta na torcida do Borussia Dortmund.

Assim, Götze lamentou a sua ausência na decisão da Liga dos Campeões. "A final era o meu objetivo principal e eu trabalhei duro por isso nas últimas semanas. Estou muito triste que eu não posso ajudar a equipe nesta importante partida. Tenho plena confiança em nossa equipe e viajarei com o elenco a Londres para apoiar os rapazes", disse.

