Jovem baiano disputará torneio em Londres ao lado de astros

Os tenistas baianos Natan Rodrigues e Maria Menezes brilharam neste final de semana ao conquistar a Copa Guga Kuerten, em Florianópolis, na categoria até 14 anos.

Com a conquista, Natan garantiu vaga para disputar o Le Mondial Lacoste, em Londres, de 13 a 20 de novembro. O torneio, que reúne oito dos principais tenistas jovens do planeta, é disputado paralelamente ao ATP Finals, evento que reúne os oito melhores do ranking profissional. Astros como Novak Djokovic, Andy Murray e Stan Wawrinka estão garantidos na competição.

O baiano já se emociona com a possibilidade de assistir aos astros e, quem sabe, até treinar ao lado deles: “Acho que lá em Londres vai ser uma experiência incrível. Estar perto ou talvez até conseguir uma sessão de treinamento com algum deles será incrível”.

Em Florianópolis, Natan bateu o parananese Adriel Campos na final. “Acho que o jogo estava muito nervoso por ambas as partes, mas depois fui me soltando, errando menos que ele e saí com o título”, disse o jovem baiano.

Maria, de 13 anos, conquistou o bicampeonato na Copa Guga Kuerten ao vencer a catarinense Namie Isago.

As duas promessas estreiam hoje na 32ª edição da Bahia Juniors Cup, que acontecerá no Clube Bahiano de Tênis, com entrada gratuita. Natan vai buscar seu terceiro título no torneio baiano disputando a categoria 16 anos.

Já Maria vai competir na categoria 18 anos, o que renderá pontuação Grau 3 na Federação Internacional de Tênis. “Foi muito bom conquistar o bicampeonato em Santa Catarina e a Bahia Juniors Cup tem a chave muito forte, sei que será difícil, mas vou jogar solta e tranquila”, afirmou ela.

