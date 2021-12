José Mourinho é suspenso e recebe multa por críticas à arbitragem na Inglaterra

O técnico do Manchester United, o português José Mourinho, recebeu um jogo de suspensão e multa de 50 mil libras (R$ 198 mil) por dois casos de conduta inapropriada, segundo anunciou nesta quarta-feira, 2, a Associação de Futebol Inglesa (FA, na sigla em inglês).

A suspensão aconteceu depois de o treinador xingar o árbitro Mark Clattenburg no empate sem gols com o Burnley, no último sábado, pelo Campeonato Inglês. José Mourinho ficou indignado com um pênalti não assinalado para o seu time e discutiu com o juiz.

A multa foi dada por José Mourinho ter colocado sob suspeita a escalação do árbitro Anthony Taylor antes do jogo contra o Liverpool, em 17 de outubro. O técnico português disse que Taylor entraria pressionado pela torcida adversária pelo fato de residir próximo ao estádio do Manchester United.

José Mourinho ficará de fora do duelo deste domingo contra o Swansea City, pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe do treinador português ocupa o oitavo lugar na competição com 15 pontos, a oito de distância do líder Manchester City.

