José Maria Marin e executivos da Fifa são presos na Suíça

Uma operação especial da polícia suíça, encabeçada pelo FBI, prendeu na madrugada desta quarta-feira, 27, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, e outros seis executivos da Fifa.

Os presos serão extraditados para os Estados Unidos para serem investigados. Ao todo, 14 pessoas são acusadas de extorsão, fraude, lavagem de dinheiro e outros crimes.

De acordo com informações publicadas pelo jornal New York Times, mais de uma dúzia de policiais suíços à paisana chegaram sem aviso prévio ao Baur au Lac Hotel, onde os executivos estavam hospedados para participarem do congresso anual da organização, marcado para os dias 28 e 29 de maio.

Os suspeitos foram detidos em uma ação pacífica e não apresentaram resistência.

Além de Marin, foram presos na Suíça Jeffrey Webb, Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas, Eugenio Figueredo e Rafael Esquivel.

A Fifa confirmou que a eleição para a presidência será realizada na sexta, 29, como estava previsto. Durante entrevista coletiva, o diretor de comunicação da entidade, Walter De Gregorio, ressaltou que o presidente Joseph Blatter e o secretário-geral Jérôme Valcke "não estão envolvidos" no caso.

