José Aldo vence por nocaute técnico e mantém cinturão no UFC

Em disputa pelo cinturão dos penas, José Aldo nocauteou Chan Sung Jung, o "Zumbi Coreano", e manteve o título da categoria no Brasil na madrugada desta domingo, 4. Essa foi a quinta vez que o brasileiro defende o cinturão.

Essa vitória abre espaço para ele disputar o título dos leves. Pelo menos, o presidente do UFC, Dana White, prometeu a José Aldo que ele teria chance de tentar o cinturão da modalidade de 70 kg no caso de mais uma vitória.

Depois que Junior Cigano perdeu para Cain Velasquez no final de 2012 e Anderson Silva foi nocauteado por Chris Weidman, José Aldo e Renan Barão são os únicos brasileiros com cinturões do Ultimate. Renan é campeão interino dos galos.

Três nomes surgem como possíveis rivais de José Aldo: Chad Mendes, Cub Swanson e Ricardo Lamas. Os dois primeiros, o brasileiro já venceu.

<GALERIA ID=18551/>

Luta - Com o apoio de sua torcida organizada, que estreou neste domingo, José Aldo entrou no octógono estudando o oponente. No segundo round, ele conseguiu derrubar o coreano, que reagiu e tentou contragolpear o brasileiro. No terceiro assalto, Chan Sugn Jung tentou aplicar joelhadas voadoras, mas José Aldo conseguiu a defesa.

O brasileiro avançou no quarto round, investindo em chutes, socos e tentou encurralar o adversário, que machucou o ombro. Após seguidos golpes de José Aldo, o árbitro interrompeu a luta e deu vitória por nocaute técnico para o brasilero.

