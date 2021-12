José Aldo recebe alta de hospital, mas fica com luta ameaçada no UFC 237

O lutador José Aldo recebeu alta na manhã deste domingo, 24, após passar mais de quatro dias internado, em decorrência de uma infeccção bacteriana. O atleta, que já se recupera em casa, deu entrada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 20.

Aldo está escalado para enfrentar o australiano Alexander Volkanovski no UFC 237, no Rio de Janeiro, dia 11 de maio. No entanto, com o ocorrido, a participação do lutador amazonense no evento ficou ameaçada, caso o ex-campeão dos pesos pena não tenha uma boa recuperação durante os treinamentos.

