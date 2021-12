José Aldo quer quebrar o recorde de 'Aranha'

José Aldo defenderá pela sétima vez o cinturão dos penas do UFC. No próximo dia 25, o brasileiro enfrentará o americano Chad Mendes no evento de número 179 da maior organização de MMA do planeta, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

"É o sétimo, mas eu quero muito mais. Espero, um dia, quebrar todos os recordes e ser o maior da história", garante o manauara, que pretende ultrapassar as dez defesas de cinturão de Anderson Silva.

O adversário Chad Mendes já sofreu com a joelhada de Aldo, na terceira defesa de título do brasileiro, no UFC 142. "Ele [Chad] ganhou uma sequência de lutas boas e fez por merecer de estar disputando o cinturão, mas quando chegar lá dentro eu vou vencê-lo", garante.

