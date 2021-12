José Aldo encara revanche para recuperar cinturão

Obrasileiro José Aldo vai tentar tirar o cinturão peso-pena do atual campeão, Max Holloway, no UFC 218. O brasileiro e o havaiano farão a principal das 24 lutas do evento, que será disputado neste sábado, 2, a partir das 21h (da Bahia), em Detroit, nos Estados Unidos.

Será a aguardada revanche de Aldo, que em junho perdeu por nocaute técnico no 3º round para o rival e este se tornou o novo campeão. O desafiante seria o norte-americano Frankie Edgar, que foi sacado do combate por ter sofrido uma lesão no rosto.

Aldo, então, se apresentou para substituir Edgar e brigar pelo título. Desta vez, o brasileiro garante estar inteiro e pronto para usar todas as suas habilidades físicas e técnicas para derrubar o rival. Na ocasião em que foi derrotado, ele se queixou de um estiramento na coxa.

Sem poder usar as pernas, o brasileiro se viu limitado em sua principal arma, que são os chutes rápidos e potentes nos adversários. “Quando soube que seria ele o meu rival no octógono, chutei muito. Espero que saia ao menos um pouquinho do que treinei e vamos derrubar essa árvore”, disse Aldo.

Os dois lutadores já viveram o primeiro desafio neste sábado na pesagem, quando subiram à balança e constaram estar no limite do peso da divisão, 65,8 kg. Aldo, apesar de se mostrar debilitado subiu na balança de short e não passou na primeira tentativa. O brasileiro, então, apelou para a toalha e, despido, conseguiu bater o peso de 65,8 kg exigido pelo regulamento. Os outros 23 lutadores não tiveram problemas para pesar no limite estabelecido.

Encerrada a pesagem, restou a Aldo e Holloway se provocarem na encarada. Uma consequência da série de promessas de liquidar um ao outro feitas nas redes sociais desde o anúncio da luta. “Pode ter certeza que, do início ao fim, eu vou dar tudo de mim. Vou ter que sair de lá morto para sair de lá. Morto, mas com o cinturão”, afirmou Aldo.

Se conseguir retomar o cinturão, José Aldo interromperá uma lacuna deixada por ele mesmo e também por parte dos outros brasileiros no UFC. Atualmente, apenas a baiana Amanda Nunes tem um cinturão, na categoria peso-galo.

