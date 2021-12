José Aldo e McGregor inovam em encarada antes de luta no UFC

As encaradas que antecedem as lutas do UFC geralmente têm provocações, xingamentos e empurrões como ingredientes, mas o brasileiro José Aldo e o irlandês Conor McGregor inovaram. Com uma postura respeitosa, os dois nem chegaram perto um do outro, nesta quarta, 9, no primeiro evento da semana do UFC 194.

A dupla disputa neste sábado, 12, a unificação do cinturão do peso pena em Las Vegas, nos EUA.

Em um terno elegante, Aldo fez guarda de boxe, enquanto McGregor optou por uma posição de caratê. Apesar de não se provocarem durante a encarada, os dois não deixaram de apimentar o clima da luta durante a coletiva.

O irlandês disse que será um "fantasma" na luta e vai bater "em cada lugar do corpo" de Aldo. Já o brasileiro afirmou que está "preparado para lutar e vencer de qualquer jeito".

