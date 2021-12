Jornalista que sobreviveu no voo da Chape agradece carinho

O jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes da tragédia do voo da Chapecoense, na última terça-feira, 29, postou uma mensagem para os torcedores no perfil oficial dele no Facebook.

"Eu não tinha a mínima ideia do carinho e da torcida de vocês. Cada mensagem me enche de força para o tratamento. Como todo guerreiro Chapecoense vou firme pra voltar ao convívio. Rezem pelo Folmann, Ruschell e Neto (outros três sobreviventes da tragédia)", escreveu o jornalista na noite desta segunda-feira, 5.

Henzel está se recuperando na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital San Vicente, em Medellín. Ele está se recuperando de lesões sofridas no pulmão. Aindan não há previsão de alta.

