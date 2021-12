Jornalista e competidora, Diana Gomes não se rende às dificudades do Ecomotion

Percorrer cerca de 600 km em, no máximo, cinco dias, alternando canoagem, ciclismo, corridas, trilhas no meio do mato, subidas e descidas em montanhas. Apenas ouvindo, já dá para deduzir que uma prova dessa não possa ser realizada por pessoas comuns.

Entres esses verdadeiros heróis do Ecomotion 2011, está Diana Gomes. Dentre os quase 150 participantes da competição, poucos merecem tanto destaque quanto essa gaúcha radicada em Salvador há 10 anos. O motivo? Sua semelhança com o maior dos super-heróis: o Super-Homem.

Como uma típica heroína dos quadrinhos, Diana também tem uma dupla identidade. Em certos momentos, ela é uma atleta de corrida de aventura entre treinos diários e competições. No entanto, sua atividade principal é justamente a mesma do consagrado Clark Kent: o jornalismo.

Diana Gomes é repórter de esportes e sua profissão foi exatamente o que a tornou uma dos principais figuras deste Ecomotion. "Estou até meio sem graça. Não me sinto tão à vontade do outro lado da matéria", comentou a atleta/repórter, em referência ao fato de estar sendo uma das personagens mais procuradas para entrevistas ao longo do evento.

"O engraçado é que, por também viver o outro lado, eu sei a resposta que os repórteres esperam de mim. Algumas vezes acabo ficando em dúvida se digo o que sinto ou o que eles precisam ouvir", completa Diana.

Nesta semana, Diana usou folgas acumuladas na redação para focar exclusivamente o seu lado ‘super-mulher’. Na terçaa-feira, 12, ela e sua equipe, a Gantuá Millenium, uma das cinco que representam a Bahia no evento, completaram o segundo dia da competição.

"A prova está mais pesada que o esperado. Há trechos de muita lama. Chegamos, em alguns momentos da disputa de mountain bike, a ter de carregar as bicicletas nas costas ao invés de pedalar", afirmou a atleta, que garante que nem as dores no corpo e as bolhas no pé a farão desistir da prova. Uma verdadeira supermulher.

Altos e baixos na batalha - Sem o mesmo investimento e condições de treino das equipes de ponta, todos os grupos da Bahia no Ecomotion têm como maior objetivo completar a prova dentro do tempo limite.

Segunda-feira, 11, a Gantuá foi bem e terminou o dia em oitavo, seguindo o pelotão de frente. Ontem, porém, um integrante passou mal e o time caiu para o 28º lugar entre 36 participantes.

Ciclismo e Trekking marcaram a terça-feira -Mais um dia duro de atividades para os 34 times participantes da Ecomotion 2011. Tão duro que três deles abandonaram a prova. Em muitos pontos do percurso foi possível avistar atletas sendo tratados por desidratação e feridas nos pés e nas mãos. A equipe que lidera a competição é a Kuasar Lontra, formada por dois cariocas e dois norte-americanos.

A distância deles para os últimos colocados já é de cerca de 12 horas. O pelotão de elite da Ecomotion passou pela cidade de Itamaraju logo após as 13h da terça-feira, seguindo em direção para a localidade de Fortaleza.



adblock ativo