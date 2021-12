Jornalista argentino publica biografia sobre Lionel Messi

Captar os fatos e transformar em notícia é essencial para o trabalho de todo jornalista, mas publicar manchete com os pés apenas Lionel Messi é capaz de fazer. E esses fatos extraordinários que "la Pulga" realiza enquanto joga futebol estão retratados em "A Biografia de Lionel Messi", escrita pelo jornalista argentino Leonardo Faccio, que trabalhou por 10 anos em jornais espanhois e acompanhou de perto os shows do camisa 10 do Barcelona pelos estádios merengues.

O argentino que está na luta para conquistar o título de melhor futebolista do mundo pela quarta vez, tem sua vida retratada desde a juventude até os louros colhidos recentemente. Por isso o autor fez questão de conversar com amigos de infância do craque para conhecer detalhes da vida do garoto apaixonado por futebol que se tornou o incontestável atleta que é, sendo o jogador que mais balançou as redes em uma edição da Liga UEFA e superando recordes como o de Pelé (marcando mais gols em uma temporada - 76 até agora, contra 75 do Rei).

A obra é dividida em três partes (2009, 2010 e 2011 - anos que Messi foi eleito o melhor jogador do mundo) e conta com detalhes as peripécias de um gênio com a bola nos pés. Retrata a luta dele para crescer e fugir do apelido de "Pulga", que o persegue ainda hoje, e sua paixão pela bola, que o fez recordista e respeitado em todos os cantos do mundo. O livro está disponível em todas as livrarias ou pelo site - www.editoraevora.com.br.

SOBRE O AUTOR - Leonardo Faccio nasceu em Buenos Aires, em 1971, é antropólogo, escritor e jornalista. Premiado com menção honrosa pela Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Márquez, é um dos escritores incluídos na antologia "Lo mejor del nuevo periodismo de America Latina II", editado pela FNPI e pelo Fundo de Cultura Econômica. Não era fã de futebol até que começou a seguir Lionel Messi.

