Jornal mostra estragos causados por jogadores do Barcelona

A imprensa espanhola divulgou nesta terça-feira, 3, imagens do vestiário dos visitantes no estádio Coliseum Alfonso Pérez, do Getafe, após partida neste final de semana contra o Barcelona. Segundo fotos divulgadas pelo jornal "As", o local utilizado pela equipe de Neymar apareceu coberto de manchas de tinta vermelha.

O ato foi resultado de uma brincadeira do Dia das Bruxas promovido por alguns jogadores da equipe catalã, que não limparam o local após a ação.

Depois da partida, fantasiados, Neymar, Luis Suárez, Gérard Piqué, Jordi Alba e Marc Bartra, além do assessor de imprensa do Barcelona, ainda invadiram a entrevista do técnico do Getafe, Victor Rodríguez, provocando mal-estar na equipe mandante. Após várias postagens nas redes sociais, eles partiram em direção ao ônibus da equipe.

Diante de acusações de vandalismo, o Barcelona emitiu uma nota informando que não pretendia "ofender ou incomodar nenhum companheiro da equipe do Getafe". O time espanhol ainda não se manifestou sobre reparos no local.

Em entrevista ao "AS", o presidente do Getafe, Ángel Torres, relatou como ficou o vestiário depois da bagunça dos jogadores do Barcelona. "Eles sujaram o vestiário com sprays e isso vai nos custar caro. Deixaram tudo que usaram no vestiário... E vamos ter que lavar e remover. Estava prestes a enviar uma carta ao presidente do Barcelona, mas depois do pedido de desculpas não pude fazer nada, o clube não tem culpa. É algo que temos que corrigir internamente. Eles saírem do vestiário e entrarem na sala de imprensa de forma abrupta foi falta de respeito", disse o dirigente.

Jornal "As" divulgou algumas fotos da bagunça feita pelos jogadores do Barça (Foto: Repprodução)

Daniel Alves, Neymar e Adriano (esquerda) fantasiados no avião (Foto: Reproduçao | Instagram)

adblock ativo