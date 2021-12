Jornal espanhol diz que acordo entre Neymar e Barcelona ficou "praticamente descartado"

A novela entre PSG e Neymar parece nunca chegar ao fim. Todos os dias surge um novo rumor a respeito do craque brasileiro e seu próximo destino na carreira. No entanto, nos últimos dias, o Barcelona demonstrou estar mais próximo de garantir o retorno do atleta.

Nesta sexta-feira, 30, o jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou que a equipe azul e grená recusou as exigências feitas pelo clube francês para liberar o atacante. Por isso, após alguns dias de tratativas, o retorno do jogador às terras catalãs ficou "praticamente descartado".

De acordo com a publicação, os dirigente do Barcelona afirmaram que o pedido do Paris Saint-Germain foram considerados "exigentes demais e impossível de assumir". Segundo a imprensa espanhola, a equipe francesa não flexibilizou o valor do passe de Neymar - estipulado em torno de € 220 milhões. Assim, o Barcelona teria feito uma contraproposta de troca com o meia Rakitic, o atacante Dembelé e o jovem zagueiro Todibo, de 19 anos.

Alguns veículos europeus informaram que a oferta do clube espanhol teria agradado os dirigentes do PSG. Entretanto, o maior empecilho ficou por conta de Dembelé, que demonstrou resistência em sair da Espanha.

A janela de transferências europeias será encerrada nesta segunda,2, data em que os torcedores das duas equipes saberão o futuro do craque brasileiro.

