O jornal turco AMK já crava a ida de Anderson Talisca, de 23 anos, para o Manchester United, da Inglaterra. O jogador pertence ao Benfica, de Portugal, mas esteve emprestado ao Besiktas, da Turquia, na última temporada.

O Bahia, clube formador de Talisca, tem direito a cerca de 3,5% do valor da venda. A multa do meia custa R$ 92 milhões (25 milhões de euros), o que renderia aproximadamente R$ 4 milhões ao Tricolor.

Em 2016/17, Talisca foi um dos principais destaques do Besiktas, com 17 gols marcados em 33 jogos. Entretanto, a paixão de José Mourinho, técnico do United, pelo brasileiro vem desde a primeira temporada do jogador com a camisa do Benfica, em 2014/15, com um início promissor.

Da Redação Jornal crava ida de Anderson Talisca para o futebol inglês

