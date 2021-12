Jornal britânico diz que Vitória é o melhor time do Estado

O diário britânico The Guardian publicou uma matéria na edição online de sexta-feira, 6, dia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, comentando sobre as cidades-sede da competição.

Dentre elas, cita Salvador, comenta sobre a Arena Fonte Nova, e faz uma análise sobre o Bahia e o Vitória, colocando o tricolor como maior, porém, o segundo melhor time da capital baiana.

"O estádio de 55 mil lugares, a Fonte Nova sediará seis jogos da Copa, incluindo uma oitava de final e uma quarta de final. Casa do Bahia, o maior, mas segundo melhor clube da cidade (o melhor é o Vitória) o estádio foi totalmente reconstruído depois que uma parte da arquibancada superior desabou em 2007, matando sete pessoas", diz a reportagem.

A matéria serve como um guia de viagem para quem quer visitar o Brasil para os jogos da Copa e cita outras atividades de interesse para o turista. O texto fala ainda sobre a noite do Rio Vermelho, a praia do Porto da Barra e elogia o clima de Salvador, onde a temperatura nunca é inferior a 20ºC.

A matéria foi publicada na última sexta-feira (Reprodução l The Guardian)

