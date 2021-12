Jornais mexicanos criticam estreia de Ronaldinho Gaúcho

A estreia de Ronaldinho pelo Querétaro na noite de quarta-feira, 17, foi bem abaixo do esperado pelos 35 mil torcedores que lotaram o Estádio La Corregidora. No jogo contra o TIgres, pela Copa do México, o meia perdeu um pênalti e viu sua equipe ser derrotada por 1 a 0. Logo, não demorou para vários jornais mexicanos dispararem críticas ao jogador. um dos principais diários esportivos do país, "Estadio", disse em sua capa que falta magia a Ronaldinho.

Já o jornal "Cancha" ironizou o pênalti cobrado por Ronaldinho no jogo, escrevendo "Voladinha", referindo-se à cobrança muito forte e fazendo piada com o nome do jogador. O técnico do Querétaro, Ignacio Ambriz, defendeu o desempenho do brasileiro. "É compreensível, ele não está no ritmo, teve poucos treinos. Treinou segunda, terça e quarta-feira já está jogando. É compreensível que ainda não esteja no ritmo, mas jogou os 90 minutos e essa é a única maneira de conquistar o ritmo de jogo", disse ao site oficial do clube.

No entanto, Ignacio não afirmou se Ronaldinho jogará a próxima partida contra o Chivas no domingo,21, em Guadalajara, pelo Campeonato Mexicano. "Tenho que esperar e ver como ele se sente pela hoje manhã. Ele é um tipo de jogador que está acostumado a jogar duplas jornadas, mas temos que ter muito cuidado e ver como ele se sente. Posso assegurar que ele vai querer uma revanche para poder jogar no domingo", encerrou.

