Jorginho faz mistério no Bahia para enfrentar o Cruzeiro

Na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho resolveu fazer mistério no Bahia para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada. Com o volante Diones suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador ainda não definiu quem será o seu substituto. Os experientes Fabinho e Kleberson se revezaram nos treinamentos da semana e a escolha final será momentos antes do jogo.

Com 40 pontos e vindo de uma importante vitória sobre a Portuguesa na última rodada, em São Paulo, o Bahia ocupa a 16.ª colocação - a última fora da zona de rebaixamento - e tem apenas quatro pontos de vantagem para o Sport, que abre a zona da degola. Por isso, ganhar pontos em Minas Gerais é fundamental.

Preocupado com o posicionamento dos jogadores, Jorginho realizou vários treinamentos táticos durante a semana. Além disso, o técnico exigiu bastante em treinos de finalizações e de bolas paradas.

