Jorginho faz mistério no Bahia para encarar Ponte Preta

O zagueiro Danny Morais, que se recupera de um problema muscular, participou dos últimos treinos físicos do Bahia antes da partida deste domingo contra a Ponte Preta, mas está praticamente fora da equipe que entrará em campo, no estádio de Pituaçu, em Salvador, às 17 horas (de Brasília), pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Em situação difícil na competição, o Bahia precisa vencer, pois uma derrota pode ser determinante para que o time baiano entre na zona de rebaixamento.



Nestes últimos treinos, o técnico Jorginho manteve sigilo sobre como montará a zaga. O treinador escalou, porém, o volante Fabinho na posição, ao lado de Alysson. Sem poder contar com Titi e Lucas Fonseca, que cumprem suspensão, Jorginho também pode formar o time com os zagueiros Dudu e Diego, que atuam pela equipe B, mas ainda não está confirmado.

adblock ativo