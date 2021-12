Jorginho exalta garra do Flamengo após classificação

A segunda vitória consecutiva do Flamengo empolgou o técnico Jorginho. Após derrotar o Remo por 1 a 0 em Belém, o time garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o adversário paraense por 3 a 0 em Volta Redonda, na noite de quarta-feira. Satisfeito, o treinador destacou a raça e as boas atuações individuais no duelo.

"Mais do que o resultado e do que a classificação, o que me deixa feliz é ver o Rafinha voltar a fazer uma grande partida. Observar o Renato, que estava sem oportunidades, jogar muito bem e liderar a equipe em campo. Reparar no Léo Moura correndo e indo para cima do lateral do Remo até os últimos minutos. Perceber o Hernane lutando e marcando gols. Ou seja, ver a equipe toda brigando e com aquele sangue nos olhos que eu havia me referido. É muito gratificante ver como a equipe jogou com o Remo", comemorou.

No comando do Flamengo há um mês, Jorginho declarou que agora já sabe com quem pode contar para a sequência do seu trabalho. "A partida de hoje mostra como estamos fazendo um trabalho sério, com dedicação e coração. Estamos com raça, o que sempre foi comum aqui no Flamengo. Já sabemos com quem podemos contar", disse.

Jorginho prevê que o confronto com o Campinense na segunda fase da Copa do Brasil será complicado e lembrou que o adversário conquistou recentemente o título da Copa do Nordeste. "Eles foram campeões do Nordeste. É uma grande equipe. Vamos analisar ainda mais e estudar o time deles. Vai ser um duelo difícil, mas estaremos prontos", encerrou.

