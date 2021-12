Jorginho é demitido do Náutico; Levi Gomes assume

Durou menos de um mês a passagem de Jorginho como técnico do Náutico. Na noite de quinta-feira, após a derrota por 3 a 0 para o Vasco, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pernambuco, o treinador pediu demissão do comando da equipe. Ele será substituído por Levi Gomes, que já fazia parte da comissão técnica do time pernambucano.

"O Jorginho pediu para sair, disse que já deu sua participação, não está mais conseguindo ter clima e a diretoria acatou. É um profissional competente, veio com a melhor das intenções, mas, infelizmente não conseguiu os resultados", afirmou Lúcio Surubim, gerente de futebol do Náutico.

O dirigente confirmou a aposta caseira em Levi Gomes, que será auxiliado por Kuki, e deve permanecer no comando da equipe até o encerramento do Campeonato Brasileiro. "Levi está efetivado até o final do ano, Kuki será o seu auxiliar e Ricardinho fica com a preparação física", disse.

A situação do Náutico no Campeonato Brasileiro é dramática. O time pernambucano está na lanterna da competição, com apenas oito pontos somados em 17 jogos, 11 a menos do que a primeira equipe fora da zona de rebaixamento - o Fluminense. Lúcio Surubim pediu tranquilidade para o time iniciar uma reação a partir deste domingo, quando vai enfrentar o Corinthians, no Pacaembu, pela 19ª rodada.

"Levi conhece muito bem o grupo, sabe bem mais do que Jorginho da individualidade e da capacidade de cada atleta em fazer mais de uma função. O Náutico vai continuar do mesmo jeito, sem jogar menos do que vocês estão vendo. Temos oito pontos e precisamos vencer os jogos. Só que nada será no desespero. Estamos conversando com os atletas e tentando passar confiança para eles. Temos que continuar lutando, com tranquilidade, para que esta não falte nos momentos cruciais, como vem acontecendo nas finalizações" disse Lúcio Surubim.

A passagem de Jorginho pelo comando do Náutico durou menos de um mês. O treinador assumiu o comando da equipe em 15 de agosto e a dirigiu em sete jogos, com seis derrotas e apenas uma vitória. Assim, deixou o time eliminado da Copa Sul-Americana e na última colocação no Campeonato Brasileiro.

