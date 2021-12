Jorge Wagner estreia com gol, mas não evita derrota do Flu de Feira

O meia Jorge Wagner estreou com a camisa do Fluminense de Feira no domingo, 15, marcou um gol, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 no amistoso diante da Jacuipense, no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

O time da casa saiu na frente com gol contra de Dudu, lateral da equipe de Feira. No entanto, aos 33 min, Jorge Wagner bateu falta e empatou o duelo.

Na segunda etapa, o time da Jacuipense foi para a cima e conseguiu o triunfo por 2 a 1 no finzinho do jogo, com gol marcado por Thiaguinho.

Agora, o time do Flu se prepara para pegar o Bahia de Feira, no dia 22, no estádio Jóia da Princesa, ainda em preparação para a temporada 2017.

