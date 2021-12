"Jorge Wagner é o primeiro a entrar e último a sair do gramado", diz diretor de futebol

O Fluminense de Feira se prepara para fazer a sua estreia no Campeonato Baiano, neste sábado, 4, às 17h, quando enfrentará o Galícia, no estádio de Pituaçu, em Salvador. A demora na estreia se deu por causa da tabela do Baianão, que, com 11 times, dá uma folga por rodada para cada equipe, para que todos os times possam se enfrentar até o fim da competição.

Em entrevista ao Portal A Tarde, o diretor de futebol do Fluminense de Feira, Zé Chico, disse que a demora da estreia tem seu lado positivo. "Primeiro que você ganha um tempo a mais pra se preparar, mas o negativo é que as outras equipes já estrearam, já passaram aquele momento da estreia, da ansiedade. Mas uma hora acontece. Por um lado foi bom, porque nós passamos sete dias treinando em uma cidade próxima, em Santo Estévão".

Segundo o dirigente, o time segue nesta sexta-feira, 3, para Salvador, concentra e vai para o jogo diante do Azulino. "Acho que os atletas já estão no ponto bom de estreia. Trabalharam mais de 30 dias. Acredito que a gente tenha um elenco bom. Vamos ver", comentou Zé.

Uma das sensações do campeonato mesmo antes da estreia, o meia Jorge Wagner está perto de vestir a camisa do Flu em competições oficiais. Segundo o dirigente, todos os atletas estão regularizados e em condições de jogar.

"Ele quer jogar, ele tem essa vontade. Ele é o primeiro a entrar e uiltimo a sair do gramado. Atleta de primeira linha. Sabendo da responsabilidade dele. Na cidade dele, a família mora aqui. Ele veio mais no intuito de elevar o futebol de Feira de Santana. Clube da terceira força da Bahia. Em títulos, em torcida. Está muito motivado, com muita vontade", concluiu.

