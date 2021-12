O ex-jogador de basquete Michael Jordan, que eternizou o número 23 pelo Chicago Bulls, comprovou que continua em boa forma. Com 51 anos, o dono do Charlotte Hornets, time da liga profissional de basquete nos Estados Unidos (NBA), impressionou ao converter 11 cestas seguidas, dos mais variados lugares, durante uma clínica de basquete para jovens nos EUA.

O desempenho foi registrado pelo pai de uma das crianças, que publicou o vídeo em seu canal no Youtube [veja vídeo abaixo]. Foram arremessos do garrafão, de meia distância, da linha dos três pontos e em lance livre. A performance de Jordan, publicado na segunda-feira, 4, já tem quase 400 mil visualizações.

Jordan, considerado um dos maiores ídolos da história da NBA, faturou seis títulos da NBA com os Bulls. Foram dois tricampeonatos entre 1991 e 1993 e 1996 e 1998. Além disso, conquistou com o Dream Team (Time dos Sonhos) dois ouros olímpicos, em Los Angeles (1984) e Barcelona (1992). Ele chegou até a se arriscar no beisebol, mas sem sucesso. Antes de se aposentar, jogou no Washington Wizards.

Da Redação e Agências Jordan mostra que continua em boa forma; assista a vídeo

adblock ativo