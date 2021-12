Joqueta alemã morre após sofrer acidente no Jockey Club de São Paulo

Uma joqueta alemã faleceu nesta terça-feira, em São Paulo, enquanto se dirigia de ambulância de um hotel na capital paulista para o Hospital Metropolitano. Na segunda-feira, Sandra Eichenhofer havia sofrido uma queda enquanto participava de uma competição para jovens jóqueis no Jockey Club de São Paulo, na Zona Oeste da cidade. A causa da morte é desconhecida.

De acordo com nota enviada pelo Jockey, após a queda Sandra recebeu os procedimentos médicos no local, sendo transportada de ambulância para o Hospital Metropolitano, com o qual a instituição mantém convênio.

"Sandra recebeu atendimento imediato, tendo sido constatadas fraturas em quatro costelas. Após os procedimentos necessários, foi liberada pela equipe médica do Hospital. Por volta das 13h de ontem (terça-feira), já no hotel onde estava hospedada, Sandra reclamou de mal estar. Foi prontamente atendida e levada de ambulância para o hospital. No trajeto, ela teve parada cardíaca, vindo a falecer", explicou o Jockey Club.

Segundo a nota da instituição, ainda não é conhecida a causa da morte de Eichenhofer, que tinha 23 anos. "A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe e o Jockey Club de São Paulo juntam-se para lamentar profundamente o ocorrido com Sandra e prestar toda a assistência necessária nesse momento", completa o comunicado.

