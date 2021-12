Jóquei brasileiro tem morte cerebral após acidente de moto

O jóquei brasileiro Dalto Duarte, 28 anos, teve morte cerebral confirmada na madrugada deste domingo, 2, após sofrer um acidente de moto na rodovia Rio-Santos. Ele viajava acompanhado da esposa, Renata Abreu, que está hospitalizada com fratura na bacia, nos pés e em um pulso. Ela, que não corre risco de morte, foi transferida para o Hospital Pasteus.

Dalto Duarte foi campeão do Grande Prêmio do Brasil e teve mais de 1.900 vitórias em sua carreira. O jóquei é natural de Brasília, mas cresceu no Rio Grande do Sul e depois se mudou para o Rio de Janeiro.

adblock ativo