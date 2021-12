Jones projeta duelo contra Glover; veja vídeo

O campeão dos meio-pesados do UFC, o norte-americano Jon Jones, já projeta luta contra o brasileiro Glover Teixeira, que nocauteou Ryan Bader, também dos EUA, no UFC Fight Night Combate, realizado na noite de quarta-feira, 4, em Belo Horizonte.

Logo após o duelo, por meio do Twitter, Jones respondeu algumas perguntas de seguidores no mircroblog sobre o combate e disse que o brasileiro seria uma "versão melhorada" de Quinton "Rampage" Jackson, com a diferença de ser melhor e mais perigoso na luta agarrada,

"Acho que ele é muito parecido com o Rampage, mas com um grappling melhor. Não me importo de as pessoas pensarem que vou perder, mas só venha para mim com algo lógico", publicou Jones, completando: "Velocidade mata #campeão2013 #campeão2014".

