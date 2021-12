Jones muda de ideia e já admite superluta com Anderson Silva

Comparado somente a Anderson Silva como o melhor lutador da atualidade, Jon Jones esteve no Brasil neste final de semana para prestigiar o torneio High Fight Rock 2, que aconteceu em Goiânia. Muito assediado pelos jornalistas, o americano não conseguiu fugir do assunto mais comentado no mundo do MMA: a possível superluta entre ele o brasileiro, campeão dos Médios do UFC.

Contrariando todas as expectativas, Jon "Bones", como é conhecido nos Estados Unidos, não correu do assunto. Questionado pelo site ESPN.com.br, Jones admitiu encarar com novos olhos o confronto entre ele e Anderson Silva. "Todo mundo me faz essa pergunta, mas eu não sei... Eu já não vejo como uma situação em que só teria a perder. Na verdade, já acho que só teria a ganhar. Mas eu realmente não sei", respondeu, sobre a possibilidade da luta acontecer em breve.

Jon Jones é experiente em lutas contra brasileiros. Para conquistar o cinturão dos Meio-Pesados do UFC, teve que derrotar o então campeão Maurício Shogun, pelo UFC 128, em março do ano passado. Desde então, defendeu seu título contra dois atletas do país: Lyoto Machida, pelo UFC 140, em dezembro de 2011, e Vítor Belfort, pelo UFC 152, em setembro deste ano. O retrospecto é positivo: venceu todas antes que chegassem à decisão dos juízes.

Crescendo na carreira, o americano acredita que sua melhor exibição aconteceu em sua última luta, contra Vítor Belfort, apesar de quase ter sido finalizado no primeiro round. "Acho que minha melhor luta foi a última, contra Belfort. Em que tive de lidar com uma adversidade. Ele conseguiu me dar uma chave e meu braço quase quebrou, mas ainda assim consegui vencer. Qualquer um pode entrar lá e vencer, mas lutar sentindo dores, significa muito para mim", acrescentou.

Antes de pensar em Anderson Silva, Jones já tem uma luta marcada no UFC: ele enfrenta Chael Sonnen em luta programada para abril do ano que vem. Antes, eles serão os treinadores da 17ª edição do reality show The Ultimate Fighter americano.

