Jones e Cormier brigam em evento promocional; veja vídeo

O clima esquentou entre o campeão meio-pesados do UFC, o norte-americano Jon Jones, e o desafiante ao título, o também norte-americano Daniel Cormier, nesta segunda-feira, 4, durante promoção do evento 178, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Os atletas só se encontrarão no octógono no dia 27 de setembro, mas ao ficarem frente a frente transformaram o palco em um ringue. Na encarada, Jones encostou a testa no adversário e Cormier deu um empurrão no campeão, que revidou com um soco. Em seguida, os dois se agarraram e foram para o chão e trocaram socos e chutes. Ninguém se feriu gravemente .

Após confusão, os lutadores ainda trocaram provocações pelas redes sociais. Jon Jones escreveu no Twitter: "Coloquei você com as costas no chão em seis segundos. Cadê a sua defesa de queda?" Cormier não deixou barato e devolveu: "Tenho alguma defesa de queda pra você. Não coloque sua cara suja em mim novamente".

A Comissão Atlética do Estados de Nevada - responsável por regulamentar os eventos do UFC em Las Vegas - já avisou que vai analisar as filmagens do ocorrido e devem multar os atletas. "Ainda prematuro falar algo, mas vamos analisar o vídeo e ver quais medidas vamos tomar."

